Гравець клубу НБА помер у віці 29 років

Помер форвард Мемфіса Брендон Кларк. Баскетболісту було 29 років.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Причини смерті не розголошуються.

"Ми глибоко засмучені трагічною втратою Брендона Кларка. Брендон був видатним партнером по команді й ще більш чудовою людиною, чий вплив на організацію та спільноту Мемфіса ніколи не буде забутий. Ми висловлюємо найглибші співчуття його родині та близьким у цей важкий час", – йдеться в повідомленні клубу.

Кларка обрали під 21-м піком на драфті НБА 2019 року. Протягом семи сезонів у складі Мемфіса він у середньому набирав 10,2 очка та 5,5 підбирань за матч.

Минулого місяця Кларка заарештували в штаті Арканзас після того, як він, імовірно, спровокував швидкісну погоню, що завершилася його затриманням. Йому висунули обвинувачення у зберіганні та розповсюдженні кратому, а також у спробі втечі.

Раніше повідомлялося, що у 68-річному віці пішов у засвіти легендарний бразильський баскетболіст Оскар Шмідт.