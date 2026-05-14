Клівленд наблизився до півфіналу НБА, здолавши на виїзді Детройт

У ніч із 13 на 14 травня відбувся чвертьфінальний поєдинок раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації, в якому Детройт вдома приймав Клівленд.

Команди видали дуже конкурентне протистояння. В ньому гості наприкінці зустрічі змогли відіграти дев'ять очок відставання та перевести гру в овертайм.

Там "Кавальєрс" зі старту вирвались уперед і вже не дозволили себе наздогнати. Ця перемога допомогла їм вийти вперед у серії, в якій вони поступались 0:2.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Кейд Каннінгем. Він набрав 39 очок, зробив 7 підбирань і віддав 9 результативних передач.

НБА – раунд плейоф

14 травня

Детройт – Клівленд 113:117 ОТ (29:27, 31:25, 20:32, 23:19, 10:14). Серія 2:3

Нагадаємо, що напередодні відбувся інший чвертьфінальний матч НБА. У ньому Сан-Антоніо вдома грав із Міннесотою.