Поразка Детройта та визначення другого півфіналіста раунду плейоф у НБА

Денис Іваненко — 12 травня 2026, 08:51
Плейоф НБА 12 травня
У ніч із 10 на 12 травня відбулись чергові матчі раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації.

В першій зустрічі Клівленд вдома приймав Детройт. Після рівних двох чвертей  господарі зробили ривок у третій 12-хвилинці та врешті-решт здобули перемогу з різницею в дев'ять очок.

В іншому ж матчі Оклагома-Сіті на виїзді грала з Лейкерс. "Озерники" вперше в серії мали шанс тріумфувати у грі проти чинних чемпіонів.

Проте "Тандер" все ж таки не дозволили цього зробити. Вони вирвали перемогу у клатчі та закрили серію, пробившись до півфіналу.

Клівленд – Детройт 112:103 (21:24, 31:32, 38:21, 22:26). Серія 2:2

Лейкерс – Оклагома-Сіті 110:115 (26:21, 19:28, 39:31, 26:35). Серія 0:4

Нагадаємо, що напередодні відбулись інші два чвертьфінальні матчі НБА, де визначився й перший півфіналіст.

NBA

