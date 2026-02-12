14-та поспіль поразка Сакраменто та продовження переможної серії Сан-Антоніо в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 11 на 12 лютого відбулась низка матчів у рамках регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з упевнених перемог Клівленда над Вашингтоном і Бостона над Чикаго. Мілвокі переграло Орландо, а Шарлот утримав перевагу над Атлантою.

Індіана здолала Бруклін, Детройт виявився сильнішим за Торонто, а Нью-Йорк розгромив Філадельфію.

Міннесота не мала проблем з Портлендом, Маямі здолало Нью-Орлеан, а Кліпперс з камбеком переграв Г'юстон.

Денвер у непростому поєдинку утримав перевагу над Мемфісом, Оклахома розгромила Фінікс, а Сан-Антоніо переграв Голден Стейт.

Юта Святослава Михайлюка завдала 14-ї поразки поспіль Сакраменто. Українець на майданчику не з'являвся.

Клівленд – Вашингтон 138:113 (40:24, 36:37, 32:28, 30:24)

Орландо – Мілвокі 108:116 (24:20, 27:32, 32:36, 25:28)

Шарлотт – Атланта 110:107 (35:27, 23:22, 31:26, 21:32)

Бостон – Чикаго 124:105 (36:27, 36:17, 26:26, 26:35)

Бруклін – Індіана 110:115 (31:18, 33:35, 26:31, 20:31)

Торонто – Детройт 95:113 (19:29, 33:38, 22:27, 21:19)

Філадельфія – Нью-Йорк 89:138 (23:36, 19:36, 29:32, 18:34)

Міннесота – Портленд 133:109 (32:26, 29:25, 35:31, 37:27)

Нью-Орлеан – Маямі 111:123 (25:31, 30:27, 30:38, 26:27)

Х'юстон – Кліпперс 102:105 (29:22, 27:24, 20:24, 26:35)

Денвер – Мемфіс 122:116 (30:28, 30:26, 33:27, 29:35)

Фінікс – Оклахома 109:136 (25:37, 27:38, 28:37, 29:24)

Юта – Сакраменто 121:93 (39:20, 32:24, 29:22, 21:27)

Голден Стейт – Сан-Антоніо 113:126 (38:31, 29:32, 27:31, 19:32)

Таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші чотири матчі.