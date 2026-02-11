Індіана дотиснула в овертаймі Нью-Йорк, Лейкерс програв Сан-Антоніо у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч проти 11 лютого відбулись чотири матчі у рамках Національної баскетбольної асоціації.

Стартовий поєдинок закінчився в овертаймі, де Індіана вирвала перемогу у Нью-Йорка, тоді як Г'юстон святкував успіх над Кліпперс.

Фіннікс оформив звитягу над Далласом, а найрезультативнішим гравцем зустрічі став форвард переможених Наджі Маршалл – 31 очко.

У заключній грі дня Лейкерс розгромно програв Сан-Антоніо.

НБА – регулярний чемпіонат

11 лютого

Нью-Йорк – Індіана 134:137 ОТ (33:32, 36:31, 24:31, 31:30, 10:13)

Г'юстон – Кліпперс 102:95 (27:26, 24:26, 27:20, 24:23)

Фінікс – Даллас 120:111 (36:16, 29:32, 31:27, 24:36)

Лейкерс – Сан-Антоніо 108:136 (30:47, 25:37, 26:31, 27:21)

Східна конференція Standings provided by Sofascore

Західна конференція Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що 10 лютого відбулась ціла низка поєдинків регулярного чемпіонату НБА.