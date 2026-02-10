Збірна України назвала склад на матч з Іспанією у відборі на ЧС-2027

Тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом гравців на матчі проти Іспанії у кваліфікації чемпіонату світу-2027.

Про це повідомляє ФБУ.

У заявку "синьо-жовтих" повернувся Дмитро Скапінцев та Денис Лукашов.

Заявка чоловічої збірної України з баскетболу

Захисники: Віталій Зотов (Капфенберг, Австрія), Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), Денис Лукашов (Рігас Зеллі, Латвія), Єгор Сушкін (Київ-Баскет), Ілля Тиртишник (Баскет Академі Катарцано, Італія), Михайло Бублик (Київ-Баскет), Іссуф Санон (Шльонськ, Польща).

Форварди: Олександр Липовий (Рапід, Румунія), Іван Ткаченко (Задар, Хорватія), Андрій Войналович (Сабах, Азербайджан), В'ячеслав Бобров (Динамо, Румунія), Данііл Шеліст (Ов'єдо, Іспанія).

Центрові: Артем Пустовий (Андорра, Іспанія), Дмитро Скапінцев (Хапоель Єрусалим, Ізраїль), Максим Кличко (Монако, Франція).

Номінально домашній матч проти іспанців "синьо-жовті" проведуть на майданчику "Арена Рига" у столиці Латвії. Поєдинок відбудеться 27 лютого та розпочнеться о 15:00 за київським часом. 2 березня команди знову зіграють між собою вже в іспанському Ов'єдо.

Зазначимо, що до протистояння з іспанцями Україна підходить після двох перемог над збірними Грузії (92:79) та Данії (88:71), здобутими у листопаді 2025 року.

До наступного етапу кваліфікації на ЧС-2027 виходять три кращі команди квартету, де до них приєднаються три команди з групи В (Чорногорія, Греція, Португалія, Румунія). За підсумком другого етапу відбору на чемпіонат світу вийдуть три кращі команди.

Раніше повідомлялося, що збірна України піднялася в рейтингу ФІБА після перших матчів кваліфікації на ЧС-2027.