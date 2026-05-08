Ексгравець Донецька та чемпіон НБА оголосив про завершення кар'єри

У п'ятницю, 8 травня, колишній гравець НБА Пі Джей Такер оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Про своє рішення він повідомив у соцмережах.

41-річний баскетболіст заявив, що повністю віддавався спорту весь цей час. Він запевнив, що не припинить грати в баскетбол ніколи.

"20 років це було моєю роботою, і понад 40 років я не міг уявити собі, що буду займатися чимось іншим. Прийшов час завершити кар'єру в НБА... тому що грати я не перестану ніколи", – написав Такер.

Зазначимо, що американець був обраний під 35-м номером на драфті НБА-2006. Він провів свій перший сезон у складі Торонто, а потім поїхав грати за кордон.

Зокрема, виступав за Донецьк у 2008-2010 роках. Після цього пограв ще в Німеччині та Пуерто-Ріко й повернувся в НБА.

З того часу за наступні 13 кампаній представляв вісім різних клубів у найсильнішій лізі світу. Зокрема, у 2021 році став чемпіоном разом із Мілвокі.

