Інакше я почну обманювати гру: Леброн зробив заяву щодо завершення кар'єри
Леброн Джеймс поділився думками щодо завершення своєї ігрової кар'єри.
Його слова передає Time.
Зірка "Лейкерс" заявив, що рішення про це залежатиме від ментального та фізичного стану. Наразі ж він насолоджується грою та продовжуватиме виступати в НБА.
"Куди йде розум, туди піде й тіло. Коли я перестану любити приїжджати на арену в день матчу за п'ять годин до гри, щоб почати свою підготовку, коли я перестану любити приїжджати на тренування за дві з половиною години до початку, тоді я зрозумію, що все – час закінчувати.
Бо інакше я почну обманювати гру. Наразі ж я сиджу тут і розмовляю з тобою. У мене немає голосу, у мене через годину тренування. Думаєш, мені все ще не весело? Я міг би сидіти вдома, з гарячим компресом на горлі, з гарячим пуншем та яєчнею, але я цього не роблю", – розповів Леброн.
Нагадаємо, що "Король Джеймс" виступає у НБА з 2003 року. В нинішньому сезоні він зі своїм сином Бронні дійшов півфіналу Західної конференції, де "Лейкерс" програли Оклагомі-Сіті.
Наразі майбутнє Леброна залишається невизначеним. Цього літа він вийде на ринок у статусі необмеженого вільного агента.