Детройт знищив Мілуокі, впевнена звитяга Денвера та прикра поразка Далласа у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч проти 9 квітня відбулися чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Ігрову програму розпочала впевнена перемога Детройта над Мілуокі, тоді як Клівленд вирвав успіх в Атланти.

Оклахома-Сіті та Сан-Антоніо святкували звитяги над Кліпперс та Портлендом відповідно.

НБА – регулярний чемпіонат

9 квітня

Детройт – Мілуокі 137:111 (34:28, 41:29, 37:29, 25:25)

Клівленд – Атланта 122:116 (33:29, 27:38, 44:20, 18:29)

Орландо – Міннесота 132:120 (34:32, 29:21, 38:30, 31:37)

Денвер – Мемфіс 136:119 (37:33, 31:39, 39:22, 29:25)

Сан-Антоніо – Портленд 112:101 (32:23, 29:28, 27:22, 24:28)

Кліпперс – Оклахома- Сіті 110:128 (23:34, 26:35, 31:25, 30:34)

Фінікс – Даллас 112:107 (33:29, 28:34, 27:27, 24:27)

Східна конференція Standings provided by Sofascore

Західна конференція Standings provided by Sofascore

Напередодні завершилися ще декілька ігор регулярного чемпіонату НБА.