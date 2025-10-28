Результативність Михайлюка допомогла Юті переграти Фінікс, Бостон розгромив Нью-Орлеан в НБА

У ніч з 27 на 28 жовтня відбулась низка матчів у межах Національної баскетбольної асоціації.

Святослав Михайлюк зіграв понад 36 хвилин за Юту проти Фінікс – його 11 очок, 3 підбирання та 3 передачі допомогли команді здобути перемогу в овертаймі. А головним героєм зустрічі став Лаурі Маркканен, у якого шалені 51 очко + 14 підбирань.

Також Бостон розгромив Нью-Орлеан, Філадельфія завдяки неймовірному Тайрісу Максі здолала Орландо, Денвер з 43 очками Джамала Мюррея обіграв Міннесоту, Голден Стейт розібралися з Мемфісом, а Лейкерс, попри 41 очко Остіна Рівза, програв Портленду.

НБА – регулярний чемпіонат

28 жовтня

Детройт – Клівленд 95:116 (24:33, 17:30, 25:27, 29:26)

Філадельфія – Орландо 136:124 (33:28, 39:32, 29:34, 35:30)

Нью-Орлеан – Бостон 90:122 (26:34, 28:31, 24:22, 12:35)

Сан-Антоніо – Торонто 121:103 (41:29, 28:21, 26:28, 26:25)

Х'юстон – Бруклін 137:109 (42:25, 29:35, 32:17, 34:32)

Чикаго – Атланта 128:123 (27:35, 30:23, 41:34, 30:31)

Даллас – Оклахома Сіті 94:101 (24:28, 18:20, 27:39, 25:14)

Юта – Фінікс 138:134 ОТ (39:27, 25:34, 30:25, 30:38, 14:10)

Міннесота – Денвер 114:127 (20:34, 35:23, 29:45, 20:25)

Голден Стейт – Мемфіс 131:118 (36:37, 29:24, 36:24, 30:33)

Лейкерс – Портленд 108:122 (24:28, 27:29, 26:32, 31:33)

Турнірна таблиця Східної конференції

Турнірна таблиця Західної конференції

Нагадаємо, нещодавно були заарештовані Террі Розір і Чонсі Біллапс під час федерального розслідування щодо ставок на спорт. Прокурори висунули звинувачення 31 особі, включно з Розіром і Біллапсом.