Оклахома розгромила Бостон, вигравши свій 15-й матч поспіль

У ніч на понеділок, 6 січня, розпочався черговий ряд матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

У першій грі вечора зустрілися найкраща команда Заходу та друга найкраща команда Сходу: Оклахома приймала Бостон.

У третій чверті "кельти" вели + 11, але вони примудрилися втратити всю перевагу та програти з різницею -13. Оклахома виграла 15-й матч поспіль.

О 01:00 за Києвом Вашингтон прийматиме Новий Орлеан, а Клівленд – Шарлотт.

Пізніше Юта зі Святославом Михайлюком зустрінеться зі знекровленим травмами Орландо, а Х'юстон зійдеться з Лейкерс.

В останньому матчі Олексій Лень та його Сакраменто завітають у гості до Голден Стейт.

НБА – регулярний сезон

5-6 січня

Оклахома – Бостон 105:92 (32:35, 23:30, 21:15, 29:12)

01:00 Вашингтон – Новий Орлеан

01:00 Клівленд – Шарлотт

01:30 Орландо – Юта

02:00 Х'юстон – Лейкерс

03:30 Голден Стейт – Сакраменто

Нагадаємо, що вчора на майданчик повернувся зірковий форвард Кліпперс Кавай Леонард. Гра проти Атланти стала для дворазового чемпіона НБА першою за останні 254 дні.

До того ж стало відомо, що у наступному сезоні у складі Чикаго ніхто не гратиме під першим номером. Буллз виведуть його з обігу на честь Дерріка Роуза.