Оклахома розгромила Бостон, вигравши свій 15-й матч поспіль
У ніч на понеділок, 6 січня, розпочався черговий ряд матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
У першій грі вечора зустрілися найкраща команда Заходу та друга найкраща команда Сходу: Оклахома приймала Бостон.
У третій чверті "кельти" вели + 11, але вони примудрилися втратити всю перевагу та програти з різницею -13. Оклахома виграла 15-й матч поспіль.
О 01:00 за Києвом Вашингтон прийматиме Новий Орлеан, а Клівленд – Шарлотт.
Пізніше Юта зі Святославом Михайлюком зустрінеться зі знекровленим травмами Орландо, а Х'юстон зійдеться з Лейкерс.
В останньому матчі Олексій Лень та його Сакраменто завітають у гості до Голден Стейт.
Оклахома – Бостон 105:92 (32:35, 23:30, 21:15, 29:12)
- 01:00 Вашингтон – Новий Орлеан
- 01:00 Клівленд – Шарлотт
- 01:30 Орландо – Юта
- 02:00 Х'юстон – Лейкерс
- 03:30 Голден Стейт – Сакраменто
Нагадаємо, що вчора на майданчик повернувся зірковий форвард Кліпперс Кавай Леонард. Гра проти Атланти стала для дворазового чемпіона НБА першою за останні 254 дні.
До того ж стало відомо, що у наступному сезоні у складі Чикаго ніхто не гратиме під першим номером. Буллз виведуть його з обігу на честь Дерріка Роуза.