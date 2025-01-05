Кавай вперше за 254 дні зіграв у матчі НБА

Зірковий форвард Кліпперс Кавай Леонард уперше за 254 дні взяв участь у матчі НБА, зігравши проти Атланти (131:105).

Про це повідомляє сайт НБА.

У своєї першій грі після повернення 33-річний баскетболіст провів на паркеті майже 20 хвилин. За цей час дворазовий чемпіон НБА зібрав статистичну лінію з 12 очок, 3 підбирань, однієї передачі та одного перехоплення.

"Це було чудово. Сьогодні я зміг "кинути трохи фарби на полотно". Ми працюємо над створенням чогось прекрасного, тож давайте продовжимо", – сказав після матчу Кавай.

Леонард взяв участь у 68 іграх регулярного сезону-2023/24, але пропустив 12 з останніх 14 матчів через запалення правого коліна. Потім він повернувся на дві гри під час плейоф.

Кавай був відібраний до олімпійської збірної США. Але його відправили додому під час тренувального табору в Лас-Вегасі, коли медперсонал збірної вирішив, що коліно гравця недостатньо здорове, щоб грати.

На даний момент Кліпперс посідають сьоме місце на Заході, маючи баланс перемог 20-15.

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