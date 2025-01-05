Чикаго Буллз виведуть з обігу ігровий номер Дерріка Роуза наступного сезону

Чикаго Буллз анонсували, що під час сезону-2025/26 буде виведений з обігу перший номер, під яким грав Деррік Роуз.

Про цю подію "бики" повідомили в соцмережах.

OFFICIAL: The Bulls will retire Derrick Rose's number during the 2025-26 NBA season. No other player will ever wear the number 1 for the Chicago Bulls.



Number 1 will always be from Chicago. pic.twitter.com/s7z3J030WA — Chicago Bulls (@chicagobulls) January 4, 2025

Роуз стане лише п'ятим баскетболістом в історії франшизи, чия майка буде піднята під дах Юнайтед Центра, домашньої арени команди.

Раніше це відбулося з номерами Джеррі Слоуна (4), Боба Лава (10), Майкла Джордана (23) та Скотті Піппена (33). НБА також вивела з обігу всіх команд шостий номер Білла Расселла після його смерті в 2022 році.

Чикаго вибрав Дерріка Роуза під першим піком на Драфті НБА 2008 року. Баскетболіст був визнаний Новачком року в своєму дебютному сезоні.

У складі биків 36-річний розігруючий провів вісім сезонів, за які він тричі викликався на Матч усіх зірок, а також став наймолодшим MVP за всю історію НБА у 2011 році.

Уродженець Чикаго зіграв у 406 матчах регулярного чемпіонату за рідну команду, набираючи в середньому 19,7 очка, 3,7 підбирання та 6,2 передачі.

Роуз посідає третє місце за кількістю передач у середньому за гру та дев'яте місце за кількістю очок у середньому за всю історію команди.

Він є одним з двох гравців Буллз (Майкл Джордан, 1988/89), які набрали щонайменше 2 000 очок і зробили 600 результативних передач за один сезон.

Нагадаємо, що у вересні Деррік Роуз прийняв рішення завершити кар'єру у віці 35 років.