Усе вирішиться в сьомій грі: Індіана здолала Нью-Йорк у плей-оф НБА

У ніч на 18 травня відбувся один матч другого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Індіана здобула домашню перемогу над Нью-Йорком у шостому матчі серії та зрівняла рахунок у протистоянні.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став гравець Нікс Джейлен Брансон, який набрав 31 очко, зробив одне підбирання та 5 асистів.

НБА — Другий раунд плей-оф

18 травня

Індіана 121:91 — Нью-Йорк 116:103 (29:30, 32:21, 27:24, 28:28)

Рахунок у серії — 3:3

Вирішальна зустріч відбудеться 19 травня в Нью-Йорку.

Плей-оф НБА

Напередодні Міннесота розгромила Денвер у шостій грі серії. Також нагадаємо, що словенський лідер Даллас Маверікс Лука Дончич оформив трипл-дабл у другому матчі поспіль