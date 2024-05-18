Усе вирішиться в сьомій грі: Індіана здолала Нью-Йорк у плей-оф НБА
У ніч на 18 травня відбувся один матч другого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА).
Індіана здобула домашню перемогу над Нью-Йорком у шостому матчі серії та зрівняла рахунок у протистоянні.
Найрезультативнішим гравцем поєдинку став гравець Нікс Джейлен Брансон, який набрав 31 очко, зробив одне підбирання та 5 асистів.
НБА — Другий раунд плей-оф
18 травня
18 травня
Індіана 121:91 — Нью-Йорк 116:103 (29:30, 32:21, 27:24, 28:28)
Рахунок у серії — 3:3
Вирішальна зустріч відбудеться 19 травня в Нью-Йорку.
Плей-оф НБА
Напередодні Міннесота розгромила Денвер у шостій грі серії. Також нагадаємо, що словенський лідер Даллас Маверікс Лука Дончич оформив трипл-дабл у другому матчі поспіль