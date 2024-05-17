Міннесота розгромила Денвер та зрівняла рахунок у серії
У ніч на 17 травня відбувся один матч другого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА) між Міннесотою та Денвером.
Поєдинок завершився розгромною перемогою Тімбервулвз з рахунком 115:70. Найкращим гравцем матчу став захисник Міннесоти Антоні Рубен Едвардс, в активі якого 27 очок, 4 підбирання та 4 передачі.
А в гостей найкращим став MVP регулярного чемпіонату центровий Нікола Йокич, який набрав 22 очка + 9 підбирань + 2 передачі.
Ця перемога дозволила Тімбервулвз зрівняти рахунок у серії (3:3). Вирішальний поєдинок відбудеться 19 травня у Денвері. Початок — о 23:00 за київським часом.
НБА — Другий раунд плей-оф
17 травня
Сітка плей-оф
Нагадаємо, у попередній зустрічі між цими командами перемогу святкував саме Денвер. Колосальну роль в цьому результаті зіграв Йокич, який набрав 40 очок, зробив 13 передач і 7 підбирань.
Напередодні Бостон Святослава Михайлюка здолав Клівленд та вийшов у фінал конференції, а Даллас переміг Оклахому.