Міннесота розгромила Денвер та зрівняла рахунок у серії

У ніч на 17 травня відбувся один матч другого раунду плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА) між Міннесотою та Денвером.

Поєдинок завершився розгромною перемогою Тімбервулвз з рахунком 115:70. Найкращим гравцем матчу став захисник Міннесоти Антоні Рубен Едвардс, в активі якого 27 очок, 4 підбирання та 4 передачі.

А в гостей найкращим став MVP регулярного чемпіонату центровий Нікола Йокич, який набрав 22 очка + 9 підбирань + 2 передачі.

Ця перемога дозволила Тімбервулвз зрівняти рахунок у серії (3:3). Вирішальний поєдинок відбудеться 19 травня у Денвері. Початок — о 23:00 за київським часом.

НБА — Другий раунд плей-оф

17 травня

Міннесота — Денвер 115:70 (31:14, 28:26, 27:21, 29:9)

Рахунок у серії — 3:3

Наступна зустріч відбудеться 19 травня у Денвері.

Сітка плей-оф

Нагадаємо, у попередній зустрічі між цими командами перемогу святкував саме Денвер. Колосальну роль в цьому результаті зіграв Йокич, який набрав 40 очок, зробив 13 передач і 7 підбирань.

Напередодні Бостон Святослава Михайлюка здолав Клівленд та вийшов у фінал конференції, а Даллас переміг Оклахому.