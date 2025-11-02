Орландо розгромив Вашингтон, Голден Стейт в останній чверті віддав перемогу Індіані в НБА

У ніч з 1 на 2 листопада відбулася низка матчів у межах Національної баскетбольної асоціації.

Зокрема, Орландо без проблем обіграв Вашингтон з різницею в 31 очко. При тому першу чверть виграли саме Візардс (+3), але вже у другій Меджик здобув комфортну перевагу (+22) та зняв питання щодо переможця.

Також Голден Стейт Воріорз віддали свій матч Індіані. Команда виграла перші три чверті, мала перевагу в +6 очок, але у вирішальній 4-й чверті програло з різницею в 11 очок.

В інших матчах Міннесота обіграла Шарлот, Бостон поступився Х'юстону, Сакраменто здолав Мілуокі, а Детройт виявився сильнішим за Даллас.

НБА – регулярний чемпіонат

2 листопада

Мілуокі – Сакраменто 133:135 (47:36, 24:34, 31:38, 31:27)

Шарлот – Міннесота 105:122 (31:25, 25:25, 18:36, 31:36)

Вашингтон – Орландо 94:125 (35:32, 21:43, 19:28, 19:22)

Індіана – Голден Стейт 114:109 (28:32, 25:26, 29:30, 32:21)

Бостон – Х'юстон 101:128 (24:37, 24:29, 24:31, 29:31)

Детройт – Даллас 122:110 (27:30, 32:31, 28:32, 35:17)

Турнірна таблиця Східної конференції

Турнірна таблиця Західної конференції

Нагадаємо, напередодні чинний чемпіон та MVP НБА став жертвою пограбування. Це пограбування стало повторенням низки крадіжок зі зломом, скоєних у будинках відомих професійних спортсменів по всій території США протягом останнього року.

Серед спортсменів, чиї будинки були пограбовані, опинилися Патрік Махоумс, Тревіс Келсі та Джо Берроу з НФЛ, а також Лука Дончич з НБА. Правоохоронці раніше попереджали спортивні ліги, що злодії вчиняли напади в дні ігор, коли знали, що гравців не буде вдома, часто розбиваючи задні вікна.