Чинний чемпіон та MVP НБА став жертвою пограбування

Поліція проводить розслідування пограбування будинку, який належить зірковому розігруючому Оклахома-Сіті Тандер Шею Гілджес-Александеру.

Про це повідомляє ESPN.

Поліцейські відреагували на повідомлення про крадіжку зі зломом у будинку у 31 жовтня, коли Оклахома грала з Вашингтоном (127:108). Місцеві новинні станції в Оклахома-Сіті показали поліцію в будинку.

"Підозрювані втекли з району до прибуття поліції. Хоча арештів не було проведено, немає підстав вважати, що громадськість перебуває в будь-якій небезпеці", – йдеться у заяві поліції.

Тандер не стали відповідати на питання видання. Клуб перенаправив їх до поліції Ніколс-Гіллз, анклаву на північ від центру Оклахома-Сіті. Поліція не підтвердила, хто жив у будинку, і не повідомила, що могло бути з нього викрадено.

Це пограбування стало повторенням низки крадіжок зі зломом, скоєних у будинках відомих професійних спортсменів по всій території США протягом останнього року.

Серед спортсменів, чиї будинки були пограбовані, опинилися Патрік Махоумс, Тревіс Келсі та Джо Берроу з НФЛ, а також Лука Дончич з НБА. Правоохоронці раніше попереджали спортивні ліги, що злодії вчиняли напади в дні ігор, коли знали, що гравців не буде вдома, часто розбиваючи задні вікна.

