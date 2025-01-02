ФБР попередило про злочинні організації, які націлені на пограбування гравців НБА та НФЛ
Після низки пограбувань будинків відомих гравців НФЛ та НБА ФБР попередило спортивні ліги про злочинні організації, що націлені на професійних спортсменів.
Про це повідомляє BasketNews.
ФБР вважає, що будинки спортсменів є мішенню для злодіїв, оскільки вважається, що вони можуть містити дорогі товари, такі як дизайнерські сумки, ювелірні прикраси, годинники та готівку.
Організовані групи крадіїв з Південної Америки використовують загальнодоступну інформацію та соціальні мережі, щоб визначити звички спортсменів і відстежувати їхні приїзди та від'їзди.
Вони використовують технології, що дозволяють їм обходити системи сигналізації, блокувати бездротові інтернет-з'єднання і виводити з ладу пристрої, закривати камери спостереження і приховувати свою особистість.
Останньою жертвою пограбування став зірковий захисник Далласа Лука Дончич. Його дім обчистили наприкінці грудня. На щастя, у той момент вдома нікого не було.
До цього також повідомлялося про пограбування домів зіркови квотербеків НФЛ Патріка Магоумса з Канзас-Сіті та Джо Берроу з Цинциннаті, а також захисника Чіфс Тревіса Келса.
Серед баскетболістів також постраждали Боббі Портіс (Мілуокі) та Майк Конлі (Міннесота).