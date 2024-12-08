Філадельфія обіграла Чикаго у першому матчі ігрової ночі НБА

Увечері неділі, 8 грудня, стартував черговий ігровий день (в Україні – ніч) у Національній баскетбольній асоціації.

На паркети вийде майже вся ліга – цього разу пройдуть одразу 12 матчів.

У першому з них зійшлися Чикаго та Філадельфія. Команда Ніка Нерса після провальної першої чверті реабілітувалася та обіграла суперника. Це перша перемога для тріо Ембіід-Джордж-Мексі.

НБА, регулярний сезон

8-9 грудня

Чикаго – Філадельфія 100:108 (33:23, 17:39, 29:26, 21:20)

22:30 Бруклін – Мілуокі

00:00 Індіана – Шарлотт

01:00 Атланта – Денвер

01:00 Маямі – Клівленд

01:30 Орландо – Фінікс

02:00 Вашингтон – Мемфіс

02:00 Сан-Антоніо – Новий Орлеан

03:30 Голден Стейт – Міннесота

04:00 Кліпперс – Х'юстон

04:00 Сакраменто – Юта

04:30 Лейкерс – Портленд

Нагадаємо, що раніше зірка Далласа Лука Дончич оформив свій 79-й трипл-дабл, за рахунок чого він обійшов великого Вілта Чемберлена та став сьомим за всю історію НБА за цим показиком.