Філадельфія обіграла Чикаго у першому матчі ігрової ночі НБА
Чикаго – Філадельфія
Філадельфія Севенті Сіксерс
Увечері неділі, 8 грудня, стартував черговий ігровий день (в Україні – ніч) у Національній баскетбольній асоціації.
На паркети вийде майже вся ліга – цього разу пройдуть одразу 12 матчів.
У першому з них зійшлися Чикаго та Філадельфія. Команда Ніка Нерса після провальної першої чверті реабілітувалася та обіграла суперника. Це перша перемога для тріо Ембіід-Джордж-Мексі.
НБА, регулярний сезон
8-9 грудня
Чикаго – Філадельфія 100:108 (33:23, 17:39, 29:26, 21:20)
- 22:30 Бруклін – Мілуокі
- 00:00 Індіана – Шарлотт
- 01:00 Атланта – Денвер
- 01:00 Маямі – Клівленд
- 01:30 Орландо – Фінікс
- 02:00 Вашингтон – Мемфіс
- 02:00 Сан-Антоніо – Новий Орлеан
- 03:30 Голден Стейт – Міннесота
- 04:00 Кліпперс – Х'юстон
- 04:00 Сакраменто – Юта
- 04:30 Лейкерс – Портленд
Нагадаємо, що раніше зірка Далласа Лука Дончич оформив свій 79-й трипл-дабл, за рахунок чого він обійшов великого Вілта Чемберлена та став сьомим за всю історію НБА за цим показиком.