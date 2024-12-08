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Філадельфія обіграла Чикаго у першому матчі ігрової ночі НБА

Олексій Погорелов — 8 грудня 2024, 22:43
Філадельфія обіграла Чикаго у першому матчі ігрової ночі НБА
Чикаго – Філадельфія
Філадельфія Севенті Сіксерс

Увечері неділі, 8 грудня, стартував черговий ігровий день (в Україні – ніч) у Національній баскетбольній асоціації.

На паркети вийде майже вся ліга – цього разу пройдуть одразу 12 матчів.

У першому з них зійшлися Чикаго та Філадельфія. Команда Ніка Нерса після провальної першої чверті реабілітувалася та обіграла суперника. Це перша перемога для тріо Ембіід-Джордж-Мексі.

НБА, регулярний сезон
8-9 грудня

Чикаго – Філадельфія 100:108 (33:23, 17:39, 29:26, 21:20)

  • 22:30 Бруклін – Мілуокі
  • 00:00 Індіана – Шарлотт
  • 01:00 Атланта – Денвер
  • 01:00 Маямі – Клівленд
  • 01:30 Орландо – Фінікс
  • 02:00 Вашингтон – Мемфіс
  • 02:00 Сан-Антоніо – Новий Орлеан
  • 03:30 Голден Стейт – Міннесота
  • 04:00 Кліпперс – Х'юстон
  • 04:00 Сакраменто – Юта
  • 04:30 Лейкерс – Портленд

Нагадаємо, що раніше зірка Далласа Лука Дончич оформив свій 79-й трипл-дабл, за рахунок чого він обійшов великого Вілта Чемберлена та став сьомим за всю історію НБА за цим показиком.

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НБА

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