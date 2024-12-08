Дончич обійшов Чемберлена у рейтингу гравців з найбільшою кількістю трипл-даблів за кар'єру
Зірка Даллас Маверікс Лука Дончич вийшов на сьоме місце в історії НБА за кількістю трипл-даблів у кар'єрі.
Про це повідомляє ESPN.
Минулої ночі 25-річний словенець зібрав лінію з 30 очок, 13 підбирань та 11 передач у переможному матчі проти Торонто (125:118).
Цей трипл-дабл став для Дончича вже 79-м в НБА, що дозволило йому обійти легендарного Вілта Чемберлена, у якого 78 трипл-даблів за кар'єру.
Цікаво, що далі за списком йде головний тренер Далласа Джейсон Кідд. Але щоб дістатися його, Луці доведеться попотіти, адже на рахунку його наставника 107 трипл-даблів.
Нагадаємо, що кілька днів тому відбулася ще одна зміна у цьому рейтингу. Лідер Денвера Нікола Йокич обійшов Меджика Джонсона – сербський центровий тепер одноосібно займає третє місце списку.
Раніше стало відомо, що вже друга зірка Орландо зазнала травми живота, через яку баскетболіст вилетів на невизначений термін.