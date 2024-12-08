Дончич обійшов Чемберлена у рейтингу гравців з найбільшою кількістю трипл-даблів за кар'єру

Зірка Даллас Маверікс Лука Дончич вийшов на сьоме місце в історії НБА за кількістю трипл-даблів у кар'єрі.

Про це повідомляє ESPN.

Минулої ночі 25-річний словенець зібрав лінію з 30 очок, 13 підбирань та 11 передач у переможному матчі проти Торонто (125:118).

Цей трипл-дабл став для Дончича вже 79-м в НБА, що дозволило йому обійти легендарного Вілта Чемберлена, у якого 78 трипл-даблів за кар'єру.

Congrats to @luka7doncic on the @dallasmavs for moving to 7th on the all-time TRIPLE-DOUBLES list! pic.twitter.com/xR8GQRDCFE — NBA (@NBA) December 8, 2024

Цікаво, що далі за списком йде головний тренер Далласа Джейсон Кідд. Але щоб дістатися його, Луці доведеться попотіти, адже на рахунку його наставника 107 трипл-даблів.

Нагадаємо, що кілька днів тому відбулася ще одна зміна у цьому рейтингу. Лідер Денвера Нікола Йокич обійшов Меджика Джонсона – сербський центровий тепер одноосібно займає третє місце списку.

Раніше стало відомо, що вже друга зірка Орландо зазнала травми живота, через яку баскетболіст вилетів на невизначений термін.