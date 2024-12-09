Кріс Пол став другим гравцем в історії НБА за кількістю асистів

Розігруючий Сан-Антоніо Кріс Пол вийшов на друге місце в історії НБА за кількістю результативних передач.

Про це повідомляє НБА.

У переможному матчі регулярного чемпіонату НБА проти Нового Орлеана (121:116) 39-річний баскетболіст віддав 7 передач. Тепер у нього 12 092 асисти. За цим показником він обійшов нинішнього тренера Далласа Джейсона Кідда.

CP3 to Wemby.



Assist No. 12,092.



Chris Paul is now 2nd all-time in dimes! pic.twitter.com/h6yZt2cDZR — NBA (@NBA) December 9, 2024

Попереду лише легенда Юти Джон Стоктон, в якого в активі неймовірні 15 806 результативних передач.

Нагадаємо, напередодні зірка Даллас Маверікс Лука Дончич вийшов на сьоме місце в історії НБА за кількістю трипл-даблів у кар'єрі.