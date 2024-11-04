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Даллас обіграв Орландо, Нью-Орлеан поступився Атланті в регулярному чемпіонаті НБА

Станіслав Лисак — 4 листопада, 07:37
Даллас обіграв Орландо, Нью-Орлеан поступився Атланті в регулярному чемпіонаті НБА
Getty Images

У ніч з 3 на 4 листопада відбулися 3 матчі регулярного чемпіонату НБА.

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Зокрема, Даллас упевнено здолав Орландо, Атланта виявилася сильнішою за Нью-Орлеан, а Детройт переграв Бруклін.

НБА – регулярний чемпіонат
4 листопада

Бруклін – Детройт 92:106 (25:29, 32:23, 20:31, 15:23)

Нью-Орлеан – Атланта 111:126 (30:33, 29:25, 26:35, 26:33)

Даллас – Орландо 108:85 (30:22, 35:18, 23:21, 20:24)

Напередодні Юта зі Святославом Михайлюком у складі зазнала поразки від Денвера, а Сакраменто без Олексія Леня в овертаймі виявився слабшим за Торонто.

NBA Атланта Бруклін Детройт Нью Орлеан Орландо Даллас Маверікс

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