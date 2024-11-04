Даллас обіграв Орландо, Нью-Орлеан поступився Атланті в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 3 на 4 листопада відбулися 3 матчі регулярного чемпіонату НБА.

Зокрема, Даллас упевнено здолав Орландо, Атланта виявилася сильнішою за Нью-Орлеан, а Детройт переграв Бруклін.

НБА – регулярний чемпіонат

4 листопада

Бруклін – Детройт 92:106 (25:29, 32:23, 20:31, 15:23)

Нью-Орлеан – Атланта 111:126 (30:33, 29:25, 26:35, 26:33)

Даллас – Орландо 108:85 (30:22, 35:18, 23:21, 20:24)

Напередодні Юта зі Святославом Михайлюком у складі зазнала поразки від Денвера, а Сакраменто без Олексія Леня в овертаймі виявився слабшим за Торонто.