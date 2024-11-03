Юта з Михайлюком програла Денверу, Сакраменто Леня в овертаймі поступився Торонто в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 2 на 3 листопада відбулися 10 матчів регулярного чемпіонату НБА.

Зокрема, Юта зі Святославом Михайлюком у складі зазнала поразки від Денвера. Українець провів на паркеті 15 з половиною хвилин, за які встиг набрати 6 очок, 2 асисти та 1 підбирання.

Також Сакраменто Олексія Леня в овертаймі виявився слабшим за Торонто. Українець на майданчик не виходив.

НБА – регулярний чемпіонат

3 листопада

Шарлот – Бостон 103:113 (24:38, 26:30, 24:17, 29:28)

Торонто – Сакраменто 131:128 ОТ (37:29, 29:34, 30:23, 24:34, 11:8)

Філадельфія – Мемфіс 107:124 (28:24, 24:35, 23:33, 32:32)

Мілвокі – Клівленд 113:114 (38:30, 24:31, 22:26, 29:27)

Сан-Антоніо – Міннесота 113:103 (32:32, 30:25, 33:25, 18:21)

Х'юстон – Голден Стейт 121:127 ОТ (20:38, 23:33, 37:25, 39:23, 2:8)

Вашингтон – Маямі 98:118 (21:31, 27:25, 22:33, 28:29)

Денвер – Юта 129:103 (37:26, 28:30, 34:19, 30:28)

Фінікс – Портленд 103:97 (22:18, 21:29, 44:18, 16:32)

Кліпперс – Оклахома-Сіті 92:105 (28:19, 29:34, 21:28, 14:24)

ННапередодні Оклахома та Клівленд здобули по черговій перемозі й залишилися непереможними в цьому сезоні. Сакраменто Олексія Леня на виїзді переміг Атланту.