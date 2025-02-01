Вільярреал забив п'ять Вальядоліду, Атлетико легко обіграв Мальорку в 22 турі Ла Ліги

У суботу, 1 лютого, програма 22 туру іспанської Ла Ліги продвожилася чотирма матчами.

Ігровий день відкривали Хетафе та Севілья, які на "радість" вболівальників залишили футбольне поле без голів.

Пізніше відбулася гра, в якій Вільярреал розгромив Вальядолід з рахунком 5:1, після чого Атлетико не мав труднощів у поєдинку з Мальоркою.

О 22:00 ігровий день закриватимуть Еспаньйол та мадридський Реал.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

22 тур, 1 лютого

Хетафе – Севілья 0:0 (0:0)

Вільярреал – Вальфдолід 5:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 42 Перес, 2:0 – 64 Гує, 3:0 – 70 Комесанья, 4:0 – 86 Баррі, 5:0 – 90+1 Суарес, 5:1 – 90+4 Амалла.

Атлетико – Мальорка 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 26 Ліно, 2:0 – 90+3 Грізманн.

22:00 Еспаньйол – Реал Мадрид

Нагадаємо, що 22 тур Ла Ліги розпочався вчора матчем, у якому Леганес програв домашній поєдинок з Райо Вальєкано.