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Олімпіакос здолав Реал, Мілан розгромно програв Партизану на старті 22 туру Євроліги

Олексій Погорелов — 17 січня 2025, 00:21
Олімпіакос здолав Реал, Мілан розгромно програв Партизану на старті 22 туру Євроліги
Еван Фурньє
Євроліга

Чотири матчі 22 туру регулярного сезону Євроліги відбулися 16 січня.

АСВЕЛ не зміг втримати перемогу над Альбою в основний час. Проте в овертаймі французи дотиснули німців.

Мілан вдома зазнав розгромної поразки від Партизана, а Париж обіграв Маккабі.

У центральному поєдинку ігрового дня зійшлися Реал та Олімпіакос. Лідер Євроліги у перших трьох чвертях зробив усе, щоб четверта 10-хвилинка вже не мала великого значення.

Євроліга-2024/25 – регулярний сезон
22 тур, 16 січня

АСВЕЛ – Альба 96:89 ОТ (23:19, 27:21, 20:22, 15:23, 11:4)

Мілан – Партизан 70:90 (17:17, 23:20, 18:27, 12:26)

Париж – Маккабі 96:83 (26:11, 23:22, 23:23, 24:27)

Реал – Олімпіакос 86:96 (19:22, 19:25, 16:26, 32:23)

Нагадаємо, що днем раніше чотирма матчами завершився 21 тур Євроліги.

Раніше стало відомо, що мадридський Реал підписав контракт з колишнім гравцем клубів НБА, який кілька разів був одноклубником Святослава Михайлюка.

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баскетбол

Реал підписав колишнього одноклубника Михайлюка
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