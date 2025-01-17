Олімпіакос здолав Реал, Мілан розгромно програв Партизану на старті 22 туру Євроліги

Чотири матчі 22 туру регулярного сезону Євроліги відбулися 16 січня.

АСВЕЛ не зміг втримати перемогу над Альбою в основний час. Проте в овертаймі французи дотиснули німців.

Мілан вдома зазнав розгромної поразки від Партизана, а Париж обіграв Маккабі.

У центральному поєдинку ігрового дня зійшлися Реал та Олімпіакос. Лідер Євроліги у перших трьох чвертях зробив усе, щоб четверта 10-хвилинка вже не мала великого значення.

Євроліга-2024/25 – регулярний сезон

22 тур, 16 січня

АСВЕЛ – Альба 96:89 ОТ (23:19, 27:21, 20:22, 15:23, 11:4)

Мілан – Партизан 70:90 (17:17, 23:20, 18:27, 12:26)

Париж – Маккабі 96:83 (26:11, 23:22, 23:23, 24:27)

Реал – Олімпіакос 86:96 (19:22, 19:25, 16:26, 32:23)

Нагадаємо, що днем раніше чотирма матчами завершився 21 тур Євроліги.

Раніше стало відомо, що мадридський Реал підписав контракт з колишнім гравцем клубів НБА, який кілька разів був одноклубником Святослава Михайлюка.