Реал підписав колишнього одноклубника Михайлюка

Реал оголосив про підписання короткострокового контракту із Деннісом Смітом-молодшим.

Про цю новину "вершкові" повідомили на своєму сайті.

Угода з 27-річним розігруючий розрахована до кінця нинішнього сезону, який він проводив у складі Вісконсін Херд, фарм-клубі Мілуокі Бакс в G-Лізі.

Денніс Сміт-молодший був обраний під загальним дев'ятим піком командою Даллас Маверікс на Драфті НБА 2017 року.

Зазначимо, американець двічі за свою кар'єру перетинався з українцем Святославом Михайлюком: спочатку в Детройті у 2021 році, потім – у Шарлотт в сезоні-2022/23.

Востаннє Денніс грав у НБА в минулому сезоні у складі Брукліна. За 19 хвилин на паркеті він набирав у середньому 6,6 очка, 2,9 підбирання та 3,6 передачі.

Очікується, що баскетболіст зможе дебютувати за свою нову команду наступного тижня.

Раніше ЛеБрон Джеймс розповів про те, як він у 16-річному віці грав проти Майкла Джордана.