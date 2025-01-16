Жальгіріс обіграв Віртус, Барселона здолала Панатінаїкос у регулярному чемпіонаті Євроліги

У середу, 15 січня, відбулися 4 матчі Євроліги сезону-2024/25.

Литовський Жальгіріс вдома зумів обіграти Віртус і повернувся до боротьби за плейоф.

Також домашню перемогу здобула Баварія, яка в кінцівці була кращою за Монако. Црвена Звєзда на своєму паркеті дала бій Фенербахче, але турецький клуб таки оформив тріумф.

У центральній зустрічі дня кризова Барселона таки зуміла переграти чинного чемпіона турніру грецький Панатінаїкос.

Євроліга-2024/25 – регулярний чемпіонат

21-й тур, 15 січня

Жальгіріс (Литва) – Віртус (Італія) 77:68 (25:13, 16:19, 20:19, 16:17)

Црвена Звєзда (Сербія) – Фенербахче (Туреччина) 91:96 (24:21, 19:28, 18:21, 30:26)

Баварія (Німеччина) – Монако (Монако) 95:94 (30:13, 23:27, 25:28, 17:26)

Барселона (Іспанія) – Панатінаїкос (Греція) 82:73 (18:21, 12:17, 29:12, 23:23)

Нагадаємо, мадридський Реал та Маккабі Тель-Авів провели найрезультативніший матч в історії турніру.