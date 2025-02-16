Рівне розгромило Запоріжжя в матчі Суперліги та всуху виграло сезонну серію

У неділю, 16 лютого, пройшов матч Суперліги України за баскетболу між Рівним та Запоріжжям.

Команди були сусідами у таблиці українського чемпіонату, тому результат цієї гри міг як зробити їх ще ближчими, так і дозволити господарям майданчика трохи відірватися. І цього разу зіграв другий сценарій.

Починаючи з першої ж чверті, команда Данила Спиридонова захопила лідерство, яке вона поступово розвивала. Гості у свою чергу мало що могли із цим зробити. Лише на старті четвертої чверті Запоріжжя скоротило відставання до шести очок. Проте потім перевага Рівного лише збільшувалася і наприкінці матчу вона становила 19 балів.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга-2024/25

16 лютого

Рівне – Запоріжжя 86:67 (21:15, 22:14, 24:26, 19:12)

Рівне: Фуллер (17), Головчик (16), Вільямсон (15 + 6 підбирань), Браун (11 + 10 підбирань + 5 передач), Соловйов (11), Герасимчук (6), Поносов (4), Тимощук (4), Гарбар (2 + 10 підбирань), Чиж (0), Шептицький (0).

Запоріжжя: Дмитренко (16 + 8 підбирань), Хохоник (11), Бах (11), Кабанов (9), Мур (8 + 6 підбирань), Нікітін (4 + 5 підбирань), Ніколайчук (4), Буц (2), Петренко (2), Величко (0), Новіков (0).

Рівне виграло сезонну серію у Запоріжжя із рахунком 4-0.

Рівненський клуб посідає четверте місце таблиці чемпіонату України, вигравши 11 з 23 матчів. Запоріжці йдуть шостими, маючи на своєму рахунку 9 перемог у 23 іграх.

Раніше стало відомо, що гравець збірної України не зможе допомогти національній команді у матчах відбору на Євробаскет-2025.

Команда Айнарса Багатскіса втратила важливого виконавця через те, що його затримали співробітники ТЦК.