Дякую всім потужним людям, – президент БК Дніпро заявив про розв'язання проблем Конєва із ТЦК

Президент баскетбольного клубу Дніпро Валерій Кондратьєв заявив про розв'язання проблем Володимира Конєва зі співробітниками ТЦК та СП. Нагадаємо, сьогодні стало відомо про затримання баскетболіста.

Про це функціонер повідомив у своїх соціальних мережах.

"Ситуація з Володимиром Конєвим вирішена і наразі гравець направляється в Дніпро. На жаль, зіграти за національну збірну України в цьому вікні Володимир не зможе.



Дякую всім, кого турбувала ця ситуація. Дякую ФБУ, особисто Михайлу Бродському та всім тим потужним людям, з ким спілкувався телефоном для розв'язання цього питання. Важливість Конєва для збірної порівняна із важливістю, наприклад, Зінченка чи Довбика для футбольної збірної.



Важко уявити, якби Зінченко та Довбик приїхали до України, а їх потім не випустили за кордон грати за збірну. Сподіваюся, подібна ситуація більше не повториться", – написав Кондратьєв.