Рівне з камбеком у клатчі перемогло Кривбас у матчі Суперліги

У середу, 26 березня, відбувся матч регулярного сезону української Суперліги, в якому Рівне вирвало перемогу над Кривбасом з рахунком 87:83.

Номінальні господарі майданчика більш впевнено розпочали гру, раз по раз відриваючись від суперника, який постійно скорочував відставання.

Четверту чверть команди починали з 13-очковою перевагою підопічних Олександра Ворони. Проте гості не тільки відігралися, а ще й вийшли вперед та здобули перемогу.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

регулярний сезон, 26 березня

Кривбас – Рівне 83:87 (23:27, 26:17, 22:14, 12:29)

Кривбас: Биков (27 + 5 підбирань), Бублик (18 + 4 перехоплення + 5 втрат), Лавінгс (13 + 6 підбирань + 8 передач + 6 втрат), Товкач (12 + 5 підбирань), Водолацький (7), Келлі (2), Мельник (2), Триколенко (2).

Рівне: Вільямсон (32 + 10 підбирань + 5 перехоплень), Браун (17 + 12 підбирань + 3 блок-шоти), Соловйов (16), Фуллер (11 + 6 підбирань), Гарбар (4), Герасимчук (3), Головчик (2), Тимошук (2 + 5 підбирань), Поносов (0), Рябой (0), Шепелєв (0), Шептицький (0).

За рахунок цієї перемоги Рівне майже гарантувало собі третє місце Суперліги за підсумками регулярного сезону. Наразі команда Михайла Переверзія має баланс перемог 15-12. В останньому турі Рівне зіграє з Черкаськими Мавпами, які й можуть посунути його з третьої сходинки.

Кривбас у свою чергу ще до початку цього матчу гарантував собі п'яте місце. Це сталося після того, як Запоріжжя програло Київ-Баскету.

Нагадаємо, що минулими вихідними Рівне грало у фіналі Кубку України, в якому команда майже не мала шансів проти Дніпра.