Дніпро переграв Рівне та став переможцем Кубку України

У суботу, 22 березня, відбувся фінальний матч Кубку України з баскетболу, в якому зустрічались Дніпро та Рівне.

Перемогу здобули підопічні Володимира Коваля з рахунком 95:69.

Поєдинок пройшов під абсолютним домінуванням господарів арени, а їх перевага у рахунку подекуди сягала тридцяти очок. Попри це, гості не збирались складати зброю, а головним постачальником очок для Рівного став Дмитро Головчик, який набрав 18 залікових балів.

Найкращим гравцем матчу став представник Дніпра Тимофеєнко, який набрав 25 очок та виконав 9 підбирань.

Кубок України з баскетболу

Фінал, 22 березня

Дніпро – Рівне 95:69 (24:10, 21:20, 31:20, 19:19)

Зазначимо, що цей трофей став п'ятим в історії дніпрян, які зрівнялись за кількістю перемог із маріупольським Азовмашем. Для рівнян вихід у фінал змагання став дебютним.

Цікаво, що цей матч мав відбутись ще другого березня, але його було перенесено через тривалі повітряні тривоги.

Раніше визначився розклад фінальної серії плейоф чемпіонату України з хокею.