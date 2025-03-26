Київ-Баскет переграв Запоріжжя у регулярному чемпіонаті Суперліги

У середу, 26 березня, відбувся матч Суперліги України з баскетболу, в якому Київ-Баскет переміг Запоріжжя.

Поєдинок відбувся у Дніпрі та завершився з рахунком 96:86.

Найрезультативнішим у зустрічі став гравець столичного клубу Єгор Сушкін, в активі якого 28 очок, 2 підбирання і 8 асистів.

У складі запорізької команди найкращим став Владислав Ніколайчук, який встановив особистий рекорд результативності у чемпіонаті (26 очок, 4 підбирання та 4 асисти).

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

26 березня

Запоріжжя – Київ-Баскет 86:96 (15:24,24:24, 20:29, 27:19)

Запоріжжя: Ніколайчук 26 + 4 підбирання + 4 асисти, Ба 17 + 2 підбирання + 4 асисти, Хохоник 17 + 4 підбирання + 15 асистів

Київ-Баскет: Сушкін 28 + 2 підбирання + 8 асистів, Карпюк 18 + 9 підбирань + 3 асисти, Зайцев 17 + 1 підбирання + 9 асистів

Запоріжжя через поразку втратило шанс посісти місце вище шостого. Отже, Кривбас став п’ятим. А Київ-Баскет ще до завершального ігрового тижня забезпечив собі другу сходинку за підсумками регулярного чемпіонату.

Раніше департамент організації та проведення змагань ФБУ визначив місто та місце проведення майбутнього Фіналу шести Вищої ліги України з баскетболу.