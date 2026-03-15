Сенсаційна перемога Сакраменто та сьомий поспіль тріумф Орландо в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 14 на 15 березня відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з перемоги Філадельфії над Брукліном. Атланта не мала проблем з Мілвокі, вигравши кожну чверть.

Найрезультативніший поєдинок видали Лейкерс і Денвер. Вони визначили сильнішого лише в овертаймі.

В заключному ж матчі Сакраменто несподівано впевнено переграло Кліпперс. Протягом гри різниця в рахунку доходила до +20 на користь "Кінгз".

НБА – регулярний чемпіонат

15 березня

Філадельфія – Бруклін 104:97 (29:16, 24:15, 24:25, 27:41)

Атланта – Мілвокі 122:99 (31:30, 29:22, 35:26, 27:21)

Сан-Антоніо – Шарлотт 115:102 (31:24, 28:22, 32:37, 24:19)

Бостон – Вашингтон 111:100 (29:27, 35:14, 29:31, 18:28)

Маямі – Орландо 117:121 (27:41, 28:30, 28:27, 34:23)

Лейкерс – Денвер 127:125 ОТ (34:26, 27:24, 26:37, 31:31)

Кліпперс – Сакраменто 109:118 (31:33, 23:35, 21:24, 34:26)

Таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші вісім матчів.