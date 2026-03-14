Нью-Орлеан зазнав валідольної поразки від Г'юстона, чергове фіаско Юти Михайлюка у регулярному чемпіонаті НБА

Софія Кулай — 14 березня 2026, 07:56
Нью-Орлеан зазнав валідольної поразки від Г'юстона, чергове фіаско Юти Михайлюка у регулярному чемпіонаті НБА
НБА
У ніч із 13-го на 14-те березня відбулась ціла низка матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з впевненої перемоги Клівленда над Далласом, тоді як Детройт впорався з Мемфіс.

Найдраматичнішою була звитяга Г'юстона у поєдинку проти Нью-Орлеана, адже різниця між обома командами на табло склала лише два очки.

Юта зазнала другої поразки поспіль. На цей раз команда Святослава Михайлюка програла Портленду.

Ще три зустрічі відбудуться сьогодні, 14 березня.

НБА – регулярний чемпіонат
14 березня

Даллас – Клівленд 105:138 (21:38, 29:29, 33:41, 22:30)

Детройт – Мемфіс 126:110 (37:35, 31:26, 30:23, 28:26)

Індіана – Нью-Йорк 92:101 (21:24, 24:32, 29:20, 18:25)

Торонто – Фінікс 122:115 (30:28, 29:34, 27:30, 36:23)

Г'юстон – Нью-Орлеан 107:105 (28:24, 29:25, 23:23, 27:33)

Голден Стейт – Міннесота 117:127 (28:31, 20:38, 39:31, 30:27)

Портленд – Юта 124:114 (28:38, 38:20, 29:31, 29:25)

Кліпперс – Чикаго 119:108 (33:28, 30:29, 30:28, 26:23)

Філадельфія – Бруклін (19:30)

Атланта – Мілуокі (21:00)

Сан-Антоніо – Шарлот (21:30)

Східна конференція
Західна конференція
Нагадаємо, що 40-річний Двайт Говард вирішив завершити кар'єру у професійному баскетболі.

НБА

НБА

