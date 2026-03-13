51 очко Дончича, "заруба" Оклагоми з Бостоном у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 12 на 13 березня відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з упевненої звитяги Детройта над Філадельфією. Оклагома-Сіті та Бостон видали справжню "зарубу", в якій "Тандерс" вирвали перемогу лише на останніх секундах.

Одразу два поєдинки завершились з однаковим рахунком 136:131. Орландо та Денвер здолали Вашингтон і Сан-Антоніо відповідно.

А найрезультативнішу гру видали Лейкерс і Чикаго. Вони на двох набрали 272 очка.

НБА – регулярний чемпіонат

13 березня

Детройт – Філадельфія 131:109 (36:27, 33:33, 35:21, 27:28)

Індіана – Фінікс 108:123 (36:36, 25:31, 27:29, 20:27)

Орландо – Вашингтон 136:131 ОТ (36:26, 27:30, 33:25, 27:42)

Атланта – Бруклін 108:97 (30:21, 27:29, 25:29, 26:18)

Маямі – Мілвокі 112:105 (31:21, 28:30, 26:26, 27:28)

Мемфіс – Даллас 112:120 (22:34, 32:31, 30:21, 28:34)

Сан-Антоніо – Денвер 131:136 (37:25, 32:28, 37:41, 25:42)

Оклагома-Сіті – Бостон 104:102 (27:28, 29:31, 24:24, 24:19)

Лейкерс – Чикаго 142:130 (26:26, 41:36, 41:36, 34:32)

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші шість матчів.