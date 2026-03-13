Кожного 12 числа відтепер буде D12 Day: легенда НБА оголосив про завершення кар'єри

40-річний Двайт Говард вирішив завершити кар'єру у професійному баскетболі.

Про це він оголосив у соцмережі X.

Зірковий американець заявив, що прокинувся й усвідомив, що настав час це зробити. У нього були сили ще продовжувати, проте Двайт вирішив зосередитись на інших справах.

"Я прокинувся та зрозумів, що настав час попрощатися з образом Супермена. Я не надлюдина… Я плачу. Я борюся. Я відчуваю те саме, що й усі інші. Через брехню, медіа та ненависть я все одно показую любов і посміхаюся крізь бурю. Але тепер я знімаю плащ і завершую кар'єру в баскетболі, щоб присвятити себе родині та допомозі спільнотам по всьому світу. Деякі з вас можуть подумати, що я вже "вийшов на пенсію", але ні… мене "вийшла з гри" сама гра. У мене ще залишалося багато сил і енергії. Так, я грав професійно 20 років, і я вдячний, що можу про це сказати, але я не можу брехати: спостерігаючи, як інші гравці продовжують у 40 років, я надихався та хотів ще грати. Тепер я вірю, що мій обов'язок – передати знання та досвід наступному поколінню. І оскільки я ніколи не мав прощального туру, я вирішив створити його – не для фанатів, щоб вони оцінили мене, а для мене, щоб подякувати їм за підтримку всі ці роки й за те, що давали мені причину посміхатися, роблячи те, що я люблю. Кожного 12 числа відтепер буде D12 Day, коли я відвідуватиму міста по всьому світу і робитиму добрі вчинки для випадкових людей, щоб дати їм причину посміхатися", – написав Говард.

Зазначимо, що протягом кар'єри в НБА Двайт Говард отримував вісім запрошень на Матч усіх зірок. Він тричі ставав найкращим захисним гравцем року, а у 2005-му був визваний "Новачком року".

Легендарний американець також грав у фіналі НБА 2009 року з Орландо та став чемпіоном ліги у 2020-му з "Лейкерс". Він також грав за Атланту, Г'юстон, Шарлотт, Вашингтон і Філадельфію.

Нагадаємо, що напередодні також вирішив завершити кар'єру український боксер Іван Редкач.