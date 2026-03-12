Нью-Йорк переміг Юту Михайлюка, Кліпперс у результативній "перестрілці" здолав Міннесоту у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 11-го на 12-те березня відбулось декілька матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з перемоги Орландо над Клівлендом, тоді як Юта українця Святослава Михайлюка була повалена Нью-Йорком.

Також переконливу звитягу святкували баскетболісти Денвера, а найрезультативніший поєдинок видали Кліпперс та Міннесота.

НБА – регулярний чемпіонат

12 березня

Орландо – Клівленд 128:122 (38:35, 24:27, 34:27, 32:33)

Нью-Орлеан – Торонто 122:111 (29:30, 31:28, 33:25, 29:28)

Юта – Нью-Йорк 117:134 (41:26, 24:30, 29:40, 23:38)

Денвер – Г'юстон 129:93 (24:20, 29:27, 40:22, 36:24)

Сакраменто – Шарлот 109:117 (34:30, 28:29, 23:31, 24:27)

Кліпперс – Міннесота 153:128 (38:27, 36:38, 35:33, 44:30)

Східна конференція Standings provided by Sofascore

Західна конференція Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що центровий Маямі Бем Адебайо набрав 83 очки в переможному матчі з Вашингтоном (150:129), показавши найкращий результат для гравця НБА у XXI столітті. У 2006-му зірка Лейкерс Кобі Браянт набрав 81 очко проти Торонто (122:104).