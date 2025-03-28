Індіана встановила кілька рекордів франшизи та сезону в матчі проти Вашингтона

Індіана Пейсерс встановили рекорд франшизи за кількістю набраних очок в одному матчі, закинувши 162 очки у грі проти Вашингтона.

Про це повідомляє сайт НБА.

Ця історична для організації Пейсерс подія відбулася минулої ночі, коли команда Ріка Карлайла розгромила Візардс з рахунком 162:109.

Це також найбільша кількість очок, пропущених Вашингтоном, найбільш розгромна поразка в історії Візардс і найбільша кількість очок, набраних командою НБА в цьому сезоні.

The Pacers set a new franchise record and scored the most points by any team in a game this season 🔥 pic.twitter.com/BPbVojYfaU — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 28, 2025

Індіана набрала найбільшу кількість очок з часів Денвера. 16 березня 2008 року Наггетс обіграли Сіетл з рахунком 168:116. Пейсерс також встановили рекорд франшизи за кількістю реалізованих триочкових кидків (27) і зробили 48 передач на 59 кидків з гри.

Наразі Індіана посідає четверте місце в таблиці Східної конференції, маючи баланс перемог 43-30.

Раніше стало відомо, що Олексій Лень залишиться у Лос-Анджелес Лейкерс, які вирішили відрахувати одного баскетболіста.