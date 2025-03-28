Чикаго баззер бітером з центру майданчика вирвав перемогу над Лейкерс Леня, Юта без Михайлюка програла Х'юстону
Минулої ночі в межах регулярного сезону НБА відбулося вісім матчів.
Центровий Лейкерс Олексій Лень не був задіяний у поєдинку з Чикаго, який видав неймовірний камбек. Команди також подарували фанатам шалене закінчення матчу з баззер бітером з центру майданчика у виконанні Джоша Гідді.
В іншій грі Святослав Михайлюк також провів увесь час на лаві запасних. Український свінгмен спостерігав, як його Юта програвала Х'юстону.
НБА – регулярний сезон
28 березня
Вашингтон – Індіана 109:162 (31:45, 30:38, 27:42, 21:37)
Клівленд – Сан-Антоніо 124:116 (30:24, 24:25, 32:34, 38:33)
Орландо – Даллас 92:101 (17:19, 33:24, 20:34, 22:24)
Маямі – Атланта 122:112 (22:32, 38:23, 33:25, 29:32)
Оклахома – Мемфіс 125:104 (32:33, 31:26, 28:30, 34:15)
Чикаго – Лейкерс 119:117 (32:22, 26:37, 17:32, 44:26)
Юта – Х'юстон 110:121 (24:27, 27:26, 29:36, 30:32)
Сакраменто – Портленд 128:107 (36:27, 32:23, 32:32, 28:25)
Нагадаємо, що були визначені пари плейоф чемпіонату України та дати проведення матчів постсезону.