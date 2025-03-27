У Лейкерс вирішили залишити Леня: інсайдер повідомив, від кого відмовиться команда

Баскетбольний клуб Лейкерс переведе Джордана Гудвіна з двостороннього контракту на стандартний, що зробить його доступним для плейоф.

Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія.

Щоб звільнити місце в складі для Гудвіна, Лейкерс відмовляться від Кемерона Реддіша. Також кандидатом на відрахування називали українця Олексія Леня.

Гудвін став важливим гравцем ротації для Джей Джей Редіка, набираючи в середньому 6,4 очка, 3,9 підбирання за 20,5 хвилини на майданчику, при цьому реалізуючи 41% триочкових.

Раніше легенда Індіани та п'ятиразовий учасник матчу всіх зірок НБА Реджі Міллер розкритикував гру Олексія Леня, який за відсутності Леброна Джеймса став основним центровим команди.

Нагадаємо, український баскетболіст приєднався до Лейкерс під час зимового періоду трейдів.