Оклахома в матчі з Мемфісом зробила другий найбільший в історії плейоф НБА камбек

Оклахома-Сіті перемогла Мемфіс в третьому матчі серії першого раунду плейоф НБА та майже повторила рекорд чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Після перших двох чвертей Тандер поступались суперникам у 26 очок, але змогли переломити хід зустрічі, збільшивши рахунок серії до 3:0. Зазначимо, що на піку переваги Гріззліс, різниця складала 29 очок.

Таким чином, баскетболісти Оклахоми виконали другий найбільший камбек в історії плейоф НБА, здобувши перемогу із таким відставання за підсумками половини матчу. Абсолютний рекорд належить Лейкерс, які відіграли у Голден Стейт 31 очко та у підсумку перемогли в сезоні-2018/19.

CHET HOLMGREN IGNITES A HISTORIC THUNDER COMEBACK 🔥



23 of his 24 points came in the 2nd half as OKC erased a 29-point deficit to take a 3-0 series lead! pic.twitter.com/oGMz4jNFG9 — NBA (@NBA) April 25, 2025

"Це не те, що ми хочемо зробити звичкою, але ми були впевнені, що зможемо переломити хід подій. Зрештою, нам це вдалось", – прокоментував матч Джейлен Вільямс для ESPN.

Матчі серії плейоф відбуваються до чотирьох перемог однією з команд. Потенційно завершальний матч між Оклахомою та Мемфісом відбудеться 26 квітня.

Раніше НБА оголосила найкращого захисного гравця регулярного сезону-2024/25.