Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Оклахома в матчі з Мемфісом зробила другий найбільший в історії плейоф НБА камбек

Володимир Максименко — 25 квітня 2025, 10:39
Оклахома в матчі з Мемфісом зробила другий найбільший в історії плейоф НБА камбек
Мемфіс - Оклахома
Оклахома-Сіті Тандер

Оклахома-Сіті перемогла Мемфіс в третьому матчі серії першого раунду плейоф НБА та майже повторила рекорд чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Після перших двох чвертей Тандер поступались суперникам у 26 очок, але змогли переломити хід зустрічі, збільшивши рахунок серії до 3:0. Зазначимо, що на піку переваги Гріззліс, різниця складала 29 очок.

Таким чином, баскетболісти Оклахоми виконали другий найбільший камбек в історії плейоф НБА, здобувши перемогу із таким відставання за підсумками половини матчу.  Абсолютний рекорд належить Лейкерс, які відіграли у Голден Стейт 31 очко та у підсумку перемогли в сезоні-2018/19.

"Це не те, що ми хочемо зробити звичкою, але ми були впевнені, що зможемо переломити хід подій. Зрештою, нам це вдалось", – прокоментував матч Джейлен Вільямс для ESPN.

Матчі серії плейоф відбуваються до чотирьох перемог однією з команд. Потенційно завершальний матч між Оклахомою та Мемфісом відбудеться 26 квітня.

Раніше НБА оголосила найкращого захисного гравця регулярного сезону-2024/25.

Мемфіс Грізліс НБА Оклахома-Сіті Тандер плейоф НБА

Оклахома-Сіті Тандер

НБА. Плейоф-2025. Розклад матчів, турнірна сітка
Плейоф НБА: Лейкерс переграли Міннесоту, Індіана знову здолала Мілуокі
Гравець Мемфіса став володарем унікального рекорду плейоф НБА
Гілджес-Александер перервав історичну серію, але Оклахома встановила нове досягнення
Феноменальна Оклахома, битва за MVP і катастрофи українців: підсумки регулярного сезону НБА на Заході

Останні новини