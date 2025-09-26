Лейкерс не захотіли пропонувати Леброну новий контракт цього літа

Лос-Анджелес Лейкерс не проявили зацікавленості у продовженні контракту зі своєю легендою Леброном Джеймсом.

Про це повідомив журналіст Ярон Вайцман з Bleacher Report.

40-річний баскетболіст очікував на пропозицію від клубу, але так і не дочекався – у Лейкерс не виявили жодної зацікавленості, а тому Леброн вимушений був скористатись опцією гравця та пролонгувати угоду на сезон.

Зазначимо, що ця опція – частина його попереднього контракту за формулою "1+1" на загальну суму у 104 мільйони доларів. До того ж угода має заборону на обмін.

Джеймс виступає за Лейкерс з 2018 року. У минулому регулярному сезоні ЛеБрон Джеймс взяв участь у 70 матчах, у яких набирав у середньому 24,4 очка, 7,8 підбирання та 8,2 передачі.

ЛАЛ вилетіли з постсезону в першому раунді, програвши Міннесоті у п'яти матчах. В останній грі Джеймс зазнав розтягнення хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

Раніше легендарний баскетболіст заявив, що його кар'єра наближається до свого завершення.