Реал повторив свій найгірший старт у Євролізі 22-річної давнини

Мадридський Реал видав свій найгірший старт у Євролізі за останні 22 роки.

Про це повідомляє BasketNews.

Після перших 14 матчів регулярного сезону "бланкос" займають лише 13 місце у таблиці.

Команда Чуса Матео зазнала одразу вісім поразок, що вже на одну більше, ніж за всю минулорічну кампанію.

До того ж, королівський клуб виграв всього одну виїзну гру з семи, що наразі є другим найгіршим результатом у лізі.

Востаннє Реал так погано стартував у Євролізі у сезоні-2002/03. Тоді мадридський колектив під керівництвом Хав'єра Імброди не зміг пройти перший етап змагання, пропустивши плейоф.

У наступному турі Реал прийматиме Жальгіріс, який займає дев'яте місце у таблиці Євроліги. Цей матч відбудеться у четвер, 12 грудня.

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