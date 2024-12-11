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Реал повторив свій найгірший старт у Євролізі 22-річної давнини

Олексій Погорелов — 11 грудня 2024, 19:05
Реал повторив свій найгірший старт у Євролізі 22-річної давнини
Реал Мадрид
BasketNews

Мадридський Реал видав свій найгірший старт у Євролізі за останні 22 роки.

Про це повідомляє BasketNews.

Після перших 14 матчів регулярного сезону "бланкос" займають лише 13 місце у таблиці.

Команда Чуса Матео зазнала одразу вісім поразок, що вже на одну більше, ніж за всю минулорічну кампанію.

До того ж, королівський клуб виграв всього одну виїзну гру з семи, що наразі є другим найгіршим результатом у лізі.

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Востаннє Реал так погано стартував у Євролізі у сезоні-2002/03. Тоді мадридський колектив під керівництвом Хав'єра Імброди не зміг пройти перший етап змагання, пропустивши плейоф.

У наступному турі Реал прийматиме Жальгіріс, який займає дев'яте місце у таблиці Євроліги. Цей матч відбудеться у четвер, 12 грудня.

Раніше стало відомо, що ЛеБрон Джеймс або Джиммі Батлер можуть опинитися у Голден Стейт, який шукає ще одну зірку на допомогу Стефу Каррі.

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