"Вони носяться, як курка без голови": Пустовий – про поразку Іспанії у відборі на ЧС-2027

Баскетболіст збірної України Артем Пустовий підбив підсумки поєдинку з іспанцями (66:86) у третьому турі кваліфікації до чемпіонату світу-2027.

Його слова цитує Суспільне спорт

Центровий "синьо-жовтих" назвав головний фактор, який призвів до крупної поразки з "Фурією Рохою", хоча після першої половини підопічні Айнарса Багатскіса були попереду.

"Звісно, хотілось б перемогти, але я знав, що хоч більшість з них молоді гравці, але вони досвідчені, бо грають вже у складі перших команд своїх клубів. Перша половина була гарною для нас, але потім якось вони почали влучати своїми дальніми кидками. Моментами ми захищалися добре, але ці важкі кидки на останніх секундах збили нас з ритму, і вже потім ми змазали свої. Ось тому й такий результат. Звісно, я знав, що гра не буде такою легкою, але маємо те, що маємо", – сказав гравець.

Пустовий додав, що збірна працювала перед грою над захистом і нападом. План був тиснути на іспанців і не давати їм розігратись.

За його словами, у першій половині зустрічі це вдавалось. Проте потім суперники підлаштувалися та переламали гру "синьо-жовтих".

Артем також поділився очікуваннями від другої гри між цими командами, яка відбудеться вже 2 березня. Йому здається, що поєдинок буде ще важчим через фактор фанатів.

"Буде повний зал, вболівальники їх підтримуватимуть – від цього, мені здається, у них буде ще більше енергії. Треба налаштовуватися, розібрати свої помилки та подивитися, що в нас виходило, а що – ні. І вже там викладатися з повною енергією на всі 110%. Завжди, коли ти граєш і повний зал, а люди вболівають за суперника... Я б не сказав, що це буде якийсь головний фактор, але за такої атмосфери завжди важче грати. Грузинам це не допомогло? Ну так грузини – не іспанці, вони молодші та енергійніші. Коли ми грали з Грузією, то так, у них були гарні, але вже вікові гравці, і десь ми їх перебігали. А іспанців ще треба спробувати перебігати, бо вони носяться, як курка без голови", – підсумував Пустовий.

Нагадаємо, що після трьох турів збірна України посідає другу сходинку в турнірній таблиці групи А відбору на ЧС-2027. "Синьо-жовті" на один бал відстають від іспанців, які є лідерами квартету.

Для виходу до наступної стадії кваліфікації треба фінішувати у трійці. Матч-відповідь з "Фурією Рохою" відбудеться в Ов'єдо та розпочнеться о 21:30 за київським часом.