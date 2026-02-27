Чудовий день для нас: наставник збірної Іспанії – про перемогу над Україною у відборі на ЧС-2027

Головний тренер збірної Іспанії з баскетболу Чус Матео прокоментував перемогу над Україною у матчі відбору на чемпіонату світу 2027, наголосивши, що гра була складною.

Про це він сказав під час пресконференції.

"У другій половині дуже добре працювали в захисті. Це була складна гра. Треба було мати хороший рівень фізичної підготовки, щоб перемогти. Ми контролювали підбирання в захисті і вирішили проблему з втратами, яка була на початку матчу. Ми добре кидали триочкові і проникали в трисекундну зону. Підбирання в нападі дали можливість для додаткових атак. Чудовий день для нас. Ми хотіли показати хороший баскетбол, командну гру. Це частина успіху сьогодні. Контролювали ритм у важливий момент, знаходили відкриті кидки. У кінцівці точність триочкових була вище 55%. Ввімкнули потрібний рівень жорсткості і діяли злагоджено", – сказав Матео.

Також про гру висловився і наставник збірної України Айнарс Багатскіс.

У цьому "вікні" збірні зійдуться ще раз. Другий поєдинок між Україною та Іспанією відбудеться 2 березня в Ов'єдо – старт о 21:30.