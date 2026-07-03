Збірна України внесла корективи в заявку на матч кваліфікації ЧС-2027 проти Данії

Тренерський штаб збірної України з баскетболу вніс корективи у склад матч першого етапу кваліфікації ЧС-2027 проти Данії.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

До складу команди на гру не увійшли форвард Данііл Шелест, а також захисники Михайло Бублик та Єгор Сушкін. Натомість до оновленої заявки увійшов форвард Данііл Сипало.

Склад збірної України з баскетболу:

Захисники: Олександр Ковляр (Будучность), Денис Лукашов (Рігас Зеллі), Святослав Михайлюк (Юта Джаз), Ілля Тиртишник (Баскетбольна Академія Катарзано)

Олександр Ковляр (Будучность), Денис Лукашов (Рігас Зеллі), Святослав Михайлюк (Юта Джаз), Ілля Тиртишник (Баскетбольна Академія Катарзано) Форварди: Іван Ткаченко (Задар), Андрій Войналович (Сабах), Олександр Кобзистий (Університет Орегону), Артем Ковальов (Янкі Арк), В'ячеслав Бобров (Динамо), Данііл Сипало (Дніпро)

Іван Ткаченко (Задар), Андрій Войналович (Сабах), Олександр Кобзистий (Університет Орегону), Артем Ковальов (Янкі Арк), В'ячеслав Бобров (Динамо), Данііл Сипало (Дніпро) Центрові: Максим Кличко (Університет Східної Кароліни), Дмитро Скапінцев (Хапоель)

Поєдинок проти збірної Данії відбудеться у неділю, 5 липня, о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в четвер, 2 липня, збірна України з баскетболу обіграла команду Грузії в першому раунді кваліфікації чемпіонату світу-2027, гарантувавши собі вихід до другого етапу кваліфікації.

Нагадаємо, до другого етапу виходять три найкращі збірні групи, а результати першого раунду повністю переносяться далі.