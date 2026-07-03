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Збірна України внесла корективи в заявку на матч кваліфікації ЧС-2027 проти Данії

Володимир Слюсарь — 3 липня 2026, 21:27
Збірна України внесла корективи в заявку на матч кваліфікації ЧС-2027 проти Данії
ФБУ

Тренерський штаб збірної України з баскетболу вніс корективи у склад матч першого етапу кваліфікації ЧС-2027 проти Данії.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

До складу команди на гру не увійшли форвард Данііл Шелест, а також захисники Михайло Бублик та Єгор Сушкін. Натомість до оновленої заявки увійшов форвард Данііл Сипало.

Склад збірної України з баскетболу:

  • Захисники: Олександр Ковляр (Будучность), Денис Лукашов (Рігас Зеллі), Святослав Михайлюк (Юта Джаз), Ілля Тиртишник (Баскетбольна Академія Катарзано)
  • Форварди: Іван Ткаченко (Задар), Андрій Войналович (Сабах), Олександр Кобзистий (Університет Орегону), Артем Ковальов (Янкі Арк), В'ячеслав Бобров (Динамо), Данііл Сипало (Дніпро)
  • Центрові: Максим Кличко (Університет Східної Кароліни), Дмитро Скапінцев (Хапоель)

Поєдинок проти збірної Данії відбудеться у неділю, 5 липня, о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в четвер, 2 липня, збірна України з баскетболу обіграла команду Грузії в першому раунді кваліфікації чемпіонату світу-2027, гарантувавши собі вихід до другого етапу кваліфікації.

Нагадаємо, до другого етапу виходять три найкращі збірні групи, а результати першого раунду повністю переносяться далі.

Збірна України з баскетболу

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