Багатскіс: Ми не зробили щось неймовірне

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс поділився враженнями від матчу відбору до ЧС-2027 проти Грузії.

Слова фахівця наводить пресслужба Федерації баскетболу України.

"Ми не зробили щось неймовірне. Не було шаленої тактики в захисті і нападі. Ми бились в кожному моменті. Це частина баскетболу. Грузія трохи не очікувала, що гра піде саме так. У них 4 гравці є зірками європейського і американського баскетболу. Я не знаю, чого вони очікували. Мене це не хвилює. Ми билися. Треба було краще контролювати емоції, але головне підсумок матчу і рахунок на табло. Все інше вторинне.

Я знав габарити наших і грузинських гравців. На невдалому відрізку ми губилися в нападі. Рішення в ці моменти могли бути кращими, але я задоволений. У нас лише 7 втрат за статистикою. Ми завжди кидали, виконали 70 кидків проти 65 у Грузії. У нас 42 штрафних. Кожна атака в ідеалі має закінчуватися гарним кидком, але іноді були проблеми. Це дозволяло Грузії здобувати додаткові очки. Нам треба краще контролювати емоції і приймати кращі рішення в нападі. В захисті діяли досить жорстко і викладалися, виконали план", – заявив тренер.