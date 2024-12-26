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Маямі Хіт не збираються обмінювати Батлера – заява команди

Олексій Погорелов — 26 грудня 2024, 22:21
Маямі Хіт не збираються обмінювати Батлера – заява команди
Джиммі Батлер
BasketNews

Президент Маямі Хіт Пет Райлі заявив, що команда не збирається обмінювати форварда Джиммі Батлера.

Слова 79-річного президента були опубліковані в соцмережах флоридського колектива.

"Зазвичай ми не коментуємо чутки, але всі ці спекуляції стали відволікаючим фактором для команди і несправедливі по відношенню до гравців і тренерів. Тому ми внесемо ясність - ми не обмінюємо Джиммі Батлера", – заявив Райлі.
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Нагадаємо, що вчора з'явилася інформація, що 35-річний баскетболіст хоче свого обміну з Маямі до дедлайна 7 лютого.

Однією з причин цього бажання була як раз відсутність спростування командою попередньої інформації про можливий трейд гравця.

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