Маямі Хіт не збираються обмінювати Батлера – заява команди

Президент Маямі Хіт Пет Райлі заявив, що команда не збирається обмінювати форварда Джиммі Батлера.

Слова 79-річного президента були опубліковані в соцмережах флоридського колектива.

"Зазвичай ми не коментуємо чутки, але всі ці спекуляції стали відволікаючим фактором для команди і несправедливі по відношенню до гравців і тренерів. Тому ми внесемо ясність - ми не обмінюємо Джиммі Батлера", – заявив Райлі.

Statement from Pat Riley



"We usually don't comment on rumors, but all this speculation has become a distraction to the team and is not fair to the players and coaches. Therefore, we will make it clear - We are not trading Jimmy Butler." — Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 26, 2024

Нагадаємо, що вчора з'явилася інформація, що 35-річний баскетболіст хоче свого обміну з Маямі до дедлайна 7 лютого.

Однією з причин цього бажання була як раз відсутність спростування командою попередньої інформації про можливий трейд гравця.