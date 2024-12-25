Батлер хоче залишити Маямі до трейд-дедлайну

Зірковий форвард Маямі Хіт Джиммі Батлер бажає змінити команду до дедлайну обмінів 7 лютого.

Про це бажання 35-річного баскетболіста повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Раніше була інформація, що колектив із Флориди готовий вислухати всі пропозиції щодо трейду Батлера, який хоче опинитися у команді-контендері.

За інформацією джерела, Джимбо офіційно не просив обміну, але вважається, що він готовий до зміни клубної прописки.

Breaking: Six-time NBA All-Star Jimmy Butler prefers a trade out of Miami ahead of the Feb. 6 deadline, league sources told @ShamsCharania. pic.twitter.com/GpAI2BM9rf — ESPN (@espn) December 25, 2024

Нинішній сезон є останнім гарантованим за чинним контрактом Батлера. За нього він заробить 49 мільйонів доларів.

Сторони не змогли домовитися про продовження минулого літа. Команди НБА були проінформовані, що Батлер має намір відмовитися від опції гравця на сезон-2025/26 (52 мільйона) та вийти на ринок вільних агентів наступного літа.

Батлер відкритий для обміну з такими командами, як Фінікс Санз, Голден Стейт Ворріорз, Даллас Маверікс і Х'юстон Рокетс.

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За останні два тижні кілька команд телефонували Хіт, щоб висловити зацікавленість у гравцеві. Але Маямі не виявив терміновості в переговорах.

У нинішньому сезоні Джиммі Батлер провів 20 матчів, у яких набирав у середньому 18,5 очка, 5,8 підбирання та 4,9 передачі.