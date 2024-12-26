Дюрант: Йокич – найкращий гравець у світі прямо зараз та один з найкращих в історії

Зірковий форвард Фінікса Кевін Дюрант віддав належне своему супернику з Денвера Николі Йокичу після їхнього різдвяного матчу (110:100).

Слова 36-річного баскетболіста наводить BasketNews.

"У них (Денвер), напевно, найкращий гравець у світі, який входить до ТОП-10 гравців усіх часів, Нікола Йокич. Тому нам довелося боротися, і мені подобається, як ми закінчили матч", – сказав Кей Ді.

У цій грі Йокич оформив дабл-дабл з 25 очок та 15 підбирань, зробивши також два перехоплення та дві передачі.

На рахунку Дюранта 27 очок, 4 підбирання, 6 передач, 2 перехоплення та 2 блок-шоти у поєдинку з Наггетс.

Варто зазначити, що саме Йокич лідирує в офіційному рейтингу НБА за звання MVP цього сезону. Сербський центровий може виграти свою четверту нагороду за останні п'ять років.

Раніше стало відомо про травми двох гравців під час минулих різдвяних матчів.

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